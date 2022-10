La desternillante reacción de Xuso Jones al ver el error de un joven en un 'escape room'

Xuso Jones, además de ser cantante, está arrasando en TikTok. El artista publica contenido casi a diario, ya sea sketches de humor o reacciones a otros vídeos de la plataforma.

Esta vez se ha hecho viral por comentar un vídeo de un escape room. En él, se puede ver cómo una pareja está realizando esta actividad, donde la temática principal son los zombis.

Uno de los personajes les da un susto por la espalda y el chico, al estar la habitación a oscuras, no distingue bien los cuerpos y coge de la mano al mismo zombi para salir corriendo de la sala, dejando a su novia sola.

El zombi le sigue la corriente y corre junto a él, ya que en ningún momento el joven se para a mirar con quién está huyendo. El vídeo se hizo viral hace un tiempo, pero el cantante ha querido enseñárselo a sus seguidores con su propia reacción.

De esta, lo que más gracia hace es la desternillante carcajada que suelta Xuso Jones cuando el joven sale corriendo con el zombi. "Me río más por tu risa", "Me reí por tu risa, no por el vídeo", "Es bueno, pero la risa que te echas tú, hace más gracia", coinciden sus seguidores.