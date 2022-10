Una joven comparte en Twitter la 'bienvenida' de un vecino: "Esto no es un guardamuebles"

Las mudanzas no suelen ser plato de buen gusto para la mayoría, y en ocasiones la llegada a un nuevo edificio tampoco es como uno se la espera. Esto es lo que le ha ocurrido a una joven, que ha explicado en Twitter cómo ha sido el recibimiento que ha tenido por parte de un vecino recién mudada al inmueble.

"Me acabo de mudar y mis vecinos prometen", ha indicado la usuaria @melissa7vb en la red social al compartir la nota que le había dejado el vecino después de haber dejado sus pertenencias de la mudanza en un hueco de la escalera que, según la usuaria, "no se usa para nada ni es zona de paso".

El mensaje decía lo siguiente: "Al dueño de estas pertenencias, esto no es un guardamuebles. No se puede ni acceder a los buzones, haga usted el favor de no volver a dejar tanta cosa, lo deja en su casa o en otro lugar, pero no aquí".

Respecto al acceso a los buzones, la joven ha matizado en otro tuit que sí "se podía acceder, solo que un poco de lado".

Me acabo de mudar y mis vecinos prometen: pic.twitter.com/OOnrrWzFCD — Mel🌎🌩🌧🎗🔻 (@melissa7vb) October 5, 2022

Tras ese mensaje, la recién llegada inquilina decidió responderle con otra nota a ese vecino desconocido: "Al dueño de estas palabras, evidentemente no hemos dejado ahí nuestras cosas por gusto, hay una cosa que se llama 'empatía' y otra que se llama 'mudanza', sentimos que carezca de la primera y no comprenda la segunda. También sentimos mucho que no haya podido acceder a su buzón durante casi 24 horas completas, que es lo que hemos tardado en quitar las cosas, ha tenido que ser difícil de llevar. Un saludo y gracias por la bienvenida. Firmado: 4º derecha".

Según ha explicado la nueva inquilina en Twitter, "el problema es que no han dado la cara, no sé qué piso es, así que ahora cada vez que me cruzo con alguien estoy en tensión", ha asegurado antes de indicar que lo ocurrido ha tenido lugar en Zamora.