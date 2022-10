La chistosa reseña sobre una chimenea para encender la barbacoa que se ha hecho viral: "A mi cardiólogo no le parece tan buen invento"

Comprar algo por internet y quedar conforme al recibir y usar ese producto es algo que puede dar mucha satisfacción, y dejar una buena reseña es una buena manera de demostrarlo. Es lo que hizo un usuario de Amazon que compró una chimenea para encender el carbón de la chimenea.

El hombre titula su reseña como "Qué chulada, papá". A continuación introduce el tema: "Tras ver varios cientos de vídeos para gordos potenciales, donde asan búfalos en una Weber mientras se beben un vaso de albóndigas, me decidí a comprar el artilugio que usaban todos para encenderla", explica Juanjo, autor de la reseña.

"La primera vez que la usé me sentí como el primer cavernícola que hizo fuego. Me sentí invencible. Podía dominar el elemento. Es el mejor invento desde la siesta", decía sobre el aparato el usuario.

A continuación describe las bondades del producto y cómo lo usa y le libera de tareas. "La lleno de carbón, le pongo el fuego debajo y me bebo cuatro cervezas mientras se enciende y mis invitados hablan de cosas que, sinceramente, no me importan", explica sobre cómo le ha cambiado la vida.

"Puedo empanarme tranquilamente y asentir a todo lo que dicen sin tener que vigilar el fuego", dice con mucho humor, aunque reconoce que el hecho de hacer barbacoas más fácilmente no será muy bueno para su salud. "A mi cardiólogo no le parece tan buen invento", bromea.

Pa' la saca. Després d'aquesta crítica no m'he pogut resistir👌🏻🔥 pic.twitter.com/INGCoCczeC — AxL (@AxLTheCatalan) October 3, 2022

Parece que la reseña ha funcionado, pues el usuario de Twitter que popularizó la reseña también ha sucumbido: "Pa' la saca. Después de esta crítica no he podido resistirme", dice el tuitero.