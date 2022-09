El curioso cartel de una iglesia que se ha hecho viral en Twitter tras dividir a los creyentes y a los no creyentes

La población española se divide en muchos aspectos cotidianos. Uno de ellos es el catolicismo. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 56% dice ser católica, tanto practicante como no practicante, frente a un 39% que se declara no creyente.

Estos datos se han llevado a la realidad debido a un tuit que se ha viralizado por la imagen que contiene. En él, se ve una imagen de un cartel situado en la iglesia bautista de Newton ubicada en Massachusetts (Estados Unidos) con un mensaje que se puede interpretar de dos maneras diferentes.

"Muy curioso. Si eres creyente lo lees de una manera, y si eres ateo de otra", escribe Chiribeje, el usuario que ha compartido la fotografía. La frase del cartel dice "GODISNOWHERE", y al estar escrito junto, depende de como se traduzca al español se entiende como "Dios está aquí ahora (God is now here)" o como "Dios no está en ninguna parte (God is nowhere)".

Muy curioso. Si eres creyente lo lees de una manera, y si eres ateo de otra. pic.twitter.com/FivWcF0Nxr — Nisecomo (@Chiribeje) September 25, 2022

El tuit, que lleva más de 26 mil 'me gusta', ha provocado todo tipo de reacciones y comentarios al respecto. "Soy tan ateo que me llevó casi un minuto leerlo de la otra forma", comenta un usuario, al que otro le responde: "Soy creyente y solo he podido leer 'God is nowhere' hasta que he entrado en los comentarios y he visto a la gente diciendo 'God is now here'.

Soy tan ateo que me llevó casi un minuto leerlo de la otra forma. — Luis Fernando Areán (@luis_arean) September 25, 2022

Soy creyente y solo he podido leer “God is nowhere” hasta que he entrado en los comentarios y he visto a la gente diciendo “God is now here” 🤣 — Jose Vilar (@VilarJose14) September 26, 2022

"No soy creyente, pero he leído 'God is now here'. ¿Será una señal?", "Yo soy atea total porque leía claramente la segunda ('God is nowhere') y no era capaz de ver la otra, a pesar de intuir que había otra opción, por el contenido del tuit", comentan otras dos usuarias.

No soy creyente pero he leído "God is now here". ¿Será una señal? 🤔🤔 — Arima Rodríguez (@ArimaRodriguez) September 25, 2022

Yo soy atea total porque leía claramente la SEGUNDA (God is nowhere) y no era capaz de ver la otra (God is now here), a pesar de intuir que había otra opción, por el contenido del tuit 😅 — ❤ Nena Barcelona (@PisoBCNSants) September 25, 2022

A estas respuestas, otro usuario ha dado la explicación de por qué hay cierta confusión en la lectura: "El principal motivo de eso no es ser ateo o no, sino que la frase es un poco rara, en el sentido de que no es común en inglés. En mi opinión, para que se leyera más naturalmente debería decir 'God is here now', aunque no tiene exactamente el mismo significado".

El principal motivo de eso no es ser ateo o no, sino q la frase "God is now here" es un poco ... rara, en el sentido de q no es común en inglés.



En mi opinión, para que se leyera más naturalmente debería decir "God is here now", aunque no tiene exactamente el mismo significado. — Pobrecito Hablador (@PoorHablador) September 26, 2022

Sea cual sea el motivo de que en el cartel se haya escrito la expresión de una manera diferente a la que debería haberse usado, es curioso como cada persona interpreta el mensaje de una manera, dependiendo esto de su compresión lectora.