Una joven arrasa en TikTok al explicar cómo vive con un TOC severo

Las redes sociales se han convertido en el mejor altavoz para visibilizar historias. Recientemente, una joven con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) ha arrasado en TikTok al explicar cómo vive y afronta los miedos con este trastorno.

Romina Vitale es una joven argentina que tiene TOC desde hace una década, cuando comenzó a tener síntomas muy fuertes que siempre están relacionados con el miedo, lo que le ha hecho que, en ocasiones, no haya podido comer o dormir.

Esta chica confiesa que veía posibles problemas graves en cualquier tipo de circunstancia común. "Me daba pánico absolutamente todo. No salía a la calle por miedo a que cayeran metales pesados y no quería abrazar a mi madre porque podía haber un contaminante en ella", ha asegurado en uno de sus vídeos.

Con el paso de los días, sus obsesiones crecieron aún más y se vio obligada a pedir ayuda de los profesionales de la Fundación Aiglé, quienes le diagnosticaron su problema. "El TOC se caracteriza porque las personas que lo tenemos, en mayor o menor medida, sabemos que lo que pensamos no es racional, pero nos cuesta muchísimo combatir la angustia que esto nos provoca", ha explicado la joven.

Para vencer a esos miedos, Romina se ha sometido a varios tratamientos, que han hecho que en la actualidad lleve rutinas más saludables y esté más concienciada de esas situaciones. Esto ha hecho posible que deje a un lado parte de sus impulsos anteriores.

La joven ha querido contar su experiencia en las redes sociales para concienciar a la sociedad sobre el TOC y para que sirve de ayuda a aquellas personas que estén en su situación. Gracias a ello, se ha convertido en un gran referente con vídeos virales por los que mucha gente le ha felicitado. "Estoy sintiendo mucha felicidad. Me siento muy poderosa y que puedo hacer cosas sola. Es muy bonito", ha dicho agradeciendo el reconocimiento de la gente.