El mensaje de la cantante Karina a Putin: "Don't push the button, the button puuuuum"

La amenaza nuclear que se cierne sobre Occidente no deja de crecer después de la invasión de Ucrania por Rusia y las continuas amenazas del régimen de Putin y su fuerza mediática con recurrir a las armas atómicas.

Esta preocupación ha llegado a todas las capas de la sociedad y las celebridades se están implicando en buscar una solución pacífica al conflicto. La última de ellas ha sido la cantante Karina.

La artista jiennense, extremadamente popular en España en los 60 y los 70 gracias a canciones como El baúl de los recuerdos, Las flechas del amor o La fiesta, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje, en español e inglés, destinado nada menos que al presidente Vladimir Putin.

"Hoy va este vídeo para el señor Putin: señor Putin, don't press the button, the button puuuuum, noooo, no, no, no, ya han muerto muchas personas, mucha gente, mucho people", dijo la cantante.

"Nooo, por favor, no, no, no. Quietito, quietito, take it easy, take it easy, take it easy. Hablar mejor que button, hablar, hablar, dialogar, diálogo. Talk, talk, talk you, talk you", concluyó.

El vídeo tiene más de 2.000 likes en Instagram, pero se ha hecho viral en otras redes sociales como Twitter, donde ha generado numerosos comentarios: "Si con este mensaje de Karina no se rinde Putin definitivamente, yo ya no sé", dijo un tuitero.