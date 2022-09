Ibai Llanos demuestra lo poco que sabe de 'Dragon Ball' al intentar adivinar los nombres de los personajes: "Este es el dragón Fujitsu"

No son pocos los retos y concursos que realiza Ibai Llanos en su canal de Twitch. Sin embargo, cuando se enfrenta en sus carnes a uno, quizá debería elegir bien el tema para no demostrar sus pocos conocimientos en el tema. Porque ha quedado claro que fan de Dragon Ball no es.

Durante uno de sus directos en Twitch, el streamer vasco se enfrentó a un trivial en el que se le mostraban personajes del mítico anime y tenía que decir cómo se llamaban. Aunque a priori parece sencillo, en realidad no lo era -y menos para él-, porque eran más de 60 preguntas que iban más allá de los más sencillos, como Goku, Vegetta o Krilin.

Aun así, algunos de los personajes más recurrentes también los falló, como Bulma (la llamó Andrea), Ten Shin Han (dijo que era "Papá Krilin, por así decirlo") o Mutenroshi (le nombró Kamcha, probablemente confundiéndose con Yamcha).

Creo que debería ver mi primer capítulo de Dragon Ball. pic.twitter.com/dIJkH4A0ft — Ibai (@IbaiLlanos) September 14, 2022

Durante su intento de adivinación llamó Freezer a varios, dijo que el namekiano Dende era "Célula, no hay duda" y, al no saber quién era Jaco el Patrullero Galáctico, dijo que se llamaba Tomás.

También vio reflejado en un par de personajes a amigos suyos como ByViruzz y "Knekro en 2029". Y sabía quién era Shenlong, el dragón que concede los deseos al encontrar las siete bolas, pero no su nombre: "A ver, este es de las bolas, el típico de toda la vida [...] Este es Fujitsu".

Tras sus grandes errores, parece que el streamer hizo autocrítica y reconoció que tenía que ponerse las pilas: "Creo que debería ver mi primer capítulo de Dragon Ball".