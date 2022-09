El absurdo motivo por el que un hombre volvió a comer carne: "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro"

La popularidad de Mariano de la Canal comenzó como una aparición puntual en el programa argentino ShowMatch, donde explotó al máximo su papel de fan exacerbado de la actriz Wanda Nara. Sin embargo, supo aprovechar sus 5 minutos de fama y ha continuado apareciendo en televisión.

Conocido como 'el fan de Wanda', este hombre se postula para realities, se ha convertido en productor de teatro y sueña con ser colaborador en otros programas. Pero también está protagonizando alguna que otra sonada entrevista.

En concreto, en un encuentro con la periodista Tatiana Schapiro en Infobae, ha sorprendido este fin de semana con el motivo que ha dado para dejar de ser vegano.

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro" jaja es la mejor frase que escuché en el año. pic.twitter.com/yYImtBTWdc — Fabipa (@fabipa90) September 5, 2022

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano", aseguró Mariano de la Canal. La periodista, que no salía de su asombro, volvió a preguntar con tono de incredulidad.

"La verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde!'. Entonces no, me fui al McDonald's, automáticamente", reveló.