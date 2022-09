Las originales camisetas con frases de Belén Esteban y otros rostros televisivos que lució un grupo de amigos en las fiestas de su pueblo

Si algo bueno tiene el verano, aparte de las vacaciones, son las fiestas del pueblo. Para disfrutar de estos eventos anuales, hay que vestir las mejores galas, y hay un grupo de amigos que saber perfectamente qué ponerse.

Lo que parece ser una peña de Cervera del Río Alhama, de La Rioja, decidieron disfrutar de las verbenas y discomóviles de su pueblo con unas originales camisetas, y uno de ellos triunfó en TikTok tras compartirlas en vídeo.

"Eran fiestas de mi pueblo y decidimos hacernos camisetas con frases míticas", explicó el joven y mostró estas prendas de color verde con algunas expresiones famosas de la televisión.

"Para, deja de actuar como estás actuando", de Mila Ximénez; "Alsaimer! Idiomas, querida", de Aramís Fuster; "Un descansito porque llevamos un trote", de Adara; "Me dice 'puta, puta, puta' a mí, sin ser nada de eso yo", de la vecina de Valencia; "Me pica la nariz y eso significa movida", de Dakota; y otras tantas de Belén Esteban: "¿He matado a alguien? Pregunto", "¿Que qué tengo? El cariño de toda esta gente", "Ni que fuera yo Bin Laden" y "No te voy a insultar, pero lerda tú".

Con más de medio millón de visualizaciones, el vídeo ha recibido numerosos aplausos en comentarios. Algunos usuarios también han querido recomendar otras frases que echan en falta: "¿Pero usted quién es?", de la invitada a El diario de Patricia; o el "Hemos vivido una noche de amor" que le dijo Bárbara Rey a Chelo García-Cortés.