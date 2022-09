Una cocinera 'tiktoker' muestra la mejor manera de servir brócoli a los más pequeños: "No lo comen porque no sabéis prepararlo"

Oliva Sin Hache es una de las tiktokers más divertidas de España. De hecho, su biografía define muy bien como es su contenido: "Humor, ironía y retranca". Desde que comenzó su carrera, ha conseguido más de 300.000 seguidores, pero su último vídeo está rompiendo sus propios récords.

Más de 7 siete millones han escuchado su consejo sobre cómo servir verdura a los niños pequeños y han quedado maravillados con la espectacular receta que ha mostrado.

"Vuestros hijos no comen verdura porque no les gusta", comienza el vídeo, imitando a muchos padres que se quejan de la alimentación de los niños: "A ver si va a ser culpa vuestra que no sabéis prepararlas. El truco está en camuflarla con otros sabores".

"En mi casa somos prácticamente veganos", declara orgullosa, antes de mostrar todos los ingredientes para una cena con brócoli: aceite oliva virgen extra, bechamel, queso rallado, huevo frito, bacon, un filete de milanesa, salsa de tomate y, por supuesto, pan.

"Todo casero. Sígueme para más recetas healthy", termina el vídeo que ha hecho reír a miles de usuarios en TikTok y Twitter. "Así me hago vegano hasta yo", comentaban muchos. "Hay que poner esa cantidad de brócoli o se puede poner la mitad, para hacer el cambio de manera progresiva", recomendaba también una usuaria.

Dado el éxito, la tiktoker también ha mostrado una manera fantástica de hacer que los niños tomen fruta: haciendo un espectacular bol de sangría con vino y zumo de naranja.