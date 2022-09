El divertido susto de Manuel Huedo que se está haciendo viral: "No hay que hacerle esto nunca a alguien que lleva 8 años viviendo solo"

Manuel Huedo es uno de los creadores de contenido más divertido de las redes sociales. Sus vídeos de humor llevan años triunfando en todas las plataformas. Sin embargo, su última publicación ha causado sensación sin que él lo planeara.

El actor ha compartido el cómico momento en el que su hermana le interrumpe mientras estaba en directo en su canal de Twitch, mostrando como jugaba a The Last of Us.

En ese preciso instante, la trama estaba avanzando y uno de los personajes estaba comentando que iba a "tener un ataque al corazón". Irónicamente, eso es lo que casi le pasó a Manuel.

Ayer mi hermana hizo algo que no hay que hacerle nunca a una persona que lleva 8 años viviendo sola: tocar a alguien con cascos para decir “ya he llegado” 😞. pic.twitter.com/wO5cSst1g9 — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) September 1, 2022

Su hermana Lucía le toca por la espalda y el cómico se asusta, da un brinco e incluso grita un poco. "¿Qué haces?", la pregunta, claramente enfadado.

Así lo ha compartido en sus redes sociales: "Ayer mi hermana hizo algo que no hay que hacerle nunca a una persona que lleva 8 años viviendo sola: tocar a alguien con cascos para decir 'ya he llegado'".

"¿No me podías avisar por WhatsApp?", se escucha que le comenta también en el vídeo, asegurando que no hacía falta que le tocara por la espalda mientras estaba en un momento de tensión en el juego.

La bordería que veis es un mecanismo defensa fruto de que me he cagado lo más grande. En realidad soy un cacho pan pero no vuelvas a hacerlo @hhuedoquotes 👊🏻 — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) September 1, 2022

"La bordería que veis es un mecanismo defensa, fruto de que me he cagado lo más grande. En realidad soy un cacho pan, pero no vuelvas a hacerlo", ha explicado después en su Twitter, donde el vídeo tiene 61.000 reproducciones.