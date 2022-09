Se opera 32 veces para parecer un miembro más de BTS y se acaba arrepintiendo: "Prometo aprender a amarme a mí mismo"

Las operaciones estéticas para parecerse a famosos son algo muy redundante entre los más fanáticos. Oli London, un influencer británico, es ejemplo de ello.

El joven cuenta con más de 650.000 seguidores en Instagram y su perfil está repleto de contenido acerca de la cultura coreana. BTS es su grupo favorito, hasta tal punto que ha decidido pasar por el quirófano para someterse a 32 operaciones estéticas y así conseguir ser físicamente igual que sus ídolos.

"Todos tenemos derecho a elegir cómo nos identificamos y elegir quiénes queremos ser. Soy coreano y la gente debe aceptarlo", confesó el influencer hace unos meses en una entrevista.

Oli viajó hasta Turquía para ser intervenido por profesionales, y quedó encantado con el resultado. De hecho, aseguró a los medios británicos que estaba planteándose una reducción de pene, ya que según dicen leyendas urbanas, los coreanos cuentan un tamaño pequeño de genitales.

"Me vacilan todo el tiempo. La gente dice: 'Oh, no puedes ser coreano. No eres cien por cien coreano'. Con la reducción, seré un coreano promedio", comentó a Newsweek.

Estas declaraciones han durado poco en la boca del británico. Después de analizar su comportamiento y todo el dinero invertido en quirófanos, Oli ha querido pedir perdón a Jimin (el integrante del grupo al que quería parecerse), a BTS y, en general, a la comunidad asiática por si se han sentido ofendidos con esta transición.

"Lo siento por tratar de convertirme en una persona diferente, por estar enfermizamente obsesionado con Jimin y por tratar de convertirme y parecerme a él. Me he dado cuenta de mis errores, me disculpo de todo corazón y prometo hacerlo mejor, convertirme en una mejor persona y aprender a amarme a mí mismo", escribe como resumen de la carta que ha publicado en la red social.

"Siempre quiero difundir amor, positividad y felicidad y compartir mi amor por el K-pop y Corea con el mundo. Este fue y siempre ha sido mi objetivo", añade, agradeciendo también a todos aquellos que le han apoyado.

La publicación se ha llenado de comentarios positivos hacia Oli, en los cuales le han aplaudido por sus disculpas y por haber sido valiente y expresar sus sentimientos.