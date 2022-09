Un cómico intenta trolear a una cuenta que le quería estafar y se lleva una sorprendente respuesta: "He sido vencido por un bot"

Si en Instagram te empieza a seguir una cuenta recién creada, que no tiene apenas seguidores ni publicaciones y tiene una foto de perfil sugerente, puedes empezar a sospechar. Y si intenta que pulses un link que te ha mandado, entonces sí que debes ignorar ese perfil.

Pero, ya sea en Instagram o mediante un número que no conoces en WhatsApp, este tipo de estafas son cada vez más frecuentes, y hay que saber identificarlas. El cómico Jaime Caravaca ha detectado una de ellas después de que una usuaria llamada Tina Chen -con un seguidor y solo 5 publicaciones- le enviara un mensaje privado.

Sin embargo, el humorista, recordado por sus apariciones en La resistencia, aprovecho la oportunidad para burlarse de la estafadora o estafador, más o menos.

He sido vencido por un bot. pic.twitter.com/IjDL4kRVYC — Jaime Caravaca (@jaimecomedia) August 31, 2022

"Hello, nice to meet you. I'm Tina", le escribió la usuaria. A este mensaje, él le contestó con una petición: "Hello, Tina. ¿Te importa si hablamos en euskera? Es más cómodo para mí".

En ese momento, parece que el bot se puso las pilas para su estafa y aceptó de buena gana, por lo que empezó a hablarle en euskera. "Tengo que usar un traductor. ¿Eres de ese país y hablas este idioma?", le dijo en vasco.

Obviamente, Jaime Caravaca se quedó sorprendido con la contestación. El trol, troleado. "He sido vencido por un bot", escribió el cómico en Twitter, donde ya acumula más de 2.000 likes.