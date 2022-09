Un 'tiktoker' hace creer a millones de personas que en realidad era un personaje creado por una inteligencia artificial: "Era una broma"

La inteligencia artificial es uno de los temas más comentados en todas las redes sociales. En TikTok hace unas semanas que se hizo popular un filtro que generaba obras de arte a partir de un nombre. Sin embargo, hace unos días millones de internautas creyeron que una IA había creado un tiktoker totalmente virtual.

Curt Skelton es un conocido creador de contenido con más de 200.000 seguidores que se especializa en efectos especiales y trucos visuales para sus populares vídeos.

Por eso, ha querido usar todas sus habilidades para hacer creer a sus seguidores que, todo este tiempo, en realidad había otra persona protagonizando sus vídeos.

"¿La inteligencia artificial conseguirá reemplazar el trabajo de un diseñador de efectos especiales?", preguntaba en una publicación que ya tiene más de 15 millones de visitas: "Ya lo ha hecho", afirmaba, mientras se convertía en una joven con un aspecto completamente diferente.

En él explicaba que había usado numerosos programas de inteligencia artificial para crear una cara "fea y graciosa" que fuese "creíble", generar un cuerpo completo, imitar sus movimientos, su voz y hasta sus expresiones faciales.

Un largo proceso, pero creíble, que ha asustado a millones de personas y he incluso ha llegado a Twitter, donde otras dos millones de usuarios han comentado asustados por la velocidad del internet. Han sido unos pocos los que finalmente han conseguido ver que todo era una broma.

"Ha sido un chiste que nadie ha pillado, lo que me hace pensar que no soy tan gracioso como me pensaba", ha comentado el creador en otra publicación. "Pensé que habría gente que se lo creyera, pero que muchos otros irían a mi cuenta y verían que es mentira. No mucha gente ha hecho eso".

"Debería pedir perdón por hacerlo tan realista, pero no lo voy a hacer. He ganado más de 100.000 seguidores con el vídeo y lo volvería a hacer", ha concluido. Lo cierto es que está a puto de conseguir 300.000 seguidores y sus números no dejan de crecer.