Un joven sufre una picadura de avispa en el labio y los parecidos que le sacan sus amigos se hacen virales en TikTok

Los parecidos razonables siempre suelen despertar grandes discusiones entre los grupos de amigos. Las diferentes opiniones crean largas conversaciones en las que las risas están aseguradas, sobre todo porque, a menudo, entran en juego personajes muy conocidos.

A Rubén le picó una avispa en el labio y significó para sus amigos la mejor oportunidad para sacarle parecidos que, más tarde, se han hecho virales en TikTok, puesto que el vídeo que lo recoge ha tenido ya más de medio millón de visitas y 82.000 'me gustas'.

"Vine a Estados Unidos a visitar a un amigo y decidimos pasar un gran día en la piscina. No me preguntéis cómo, pero me picó una avispa en el labio", comienza diciendo el joven junto a varias fotografías de aquella jornada.

Además, cuenta que "empezó a hincharse mucho", por lo que sus amigos le sacaron "muchos parecidos". Con el paso de las horas, la reacción le bajó a la cara y salieron a la palestra personajes como Stan Smith, de American Dad, y Buzz Lightyear, principalmente en la película Lightyear.

Aunque la experiencia hizo gracia en su entorno, él tuvo que acudir al día siguiente "con la mascarilla al gimnasio por vergüenza". Pero, a pesar del dolor y la incomodidad, consiguió superarlo: "Avispa 0 (gol anulado)-Rubén 1".