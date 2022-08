Un mono travieso roba un móvil y llama a emergencias desde un zoo, provocando el caos en la oficina de la policía

Los monos son animales muy ingeniosos, traviesos y curiosos. Tanto es así que en California (EE UU), un simio ha robado un teléfono y ha llamado a emergencias.

La llamada provenía de un lugar llamado Zoo to you, que resulta ser un santuario de vida silvestre. La oficina del sheriff del condado San Luis Obispo informó en una publicación de Facebook que los agentes recibieron una llamada al número de emergencias que se desconectó rápidamente, y que los intentos de devolver la llamada no tuvieron respuesta.

Es por ello que los profesionales acudieron a la ubicación que marcaba la llamada, pero los trabajadores del santuario dijeron que no tenían conocimiento de ninguna llamada de emergencia realizada desde la instalación.

Tanto los agentes como el personal del zoo se unieron para investigar el caso y finalmente dieron con el posible autor de la llamada: un mono capuchino llamado Route.

Al parecer, Route se hizo con un teléfono móvil del zoo guardado en un carrito de golf y marcó el 911 o utilizó la función de llamada de emergencia del teléfono sin darse cuenta.

"Nos han dicho que los monos capuchinos son muy curiosos y agarran cualquier cosa y empiezan a pulsar botones", afirmaron desde la oficina del sheriff.