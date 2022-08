Por qué no deberías usar las cajas de autocobro en el supermercado, según una abogada

El sistema de autocobro es cada vez más común en los supermercados de todo el mundo. Se trata de esas cajas en las que nadie nos atiende y somos nosotros mismos los que debemos realizar todo el proceso: pasar los productos por el código de barras y luego pagar.

Aunque en principio pueda parecer una solución rápida y cómoda, hay quien ha advertido ya de sus peligros. Es el caso de Lindsey Granados, una abogada estadounidense popular en TikTok.

Según asegura, ya tiene varios casos de clientes que han sido acusados de hurto en supermercado, pero de manera injusta, ya que fue a causa de un mal funcionamiento de la caja de autocobro.

"Esas máquinas son defectuosas en muchos sentidos y no son sensibles a las particularidades y, lamentablemente, no escanean elementos de vez en cuando", dijo Granados.

"No puedo decirle con cuántos clientes he hablado que han sido acusados de hurto, porque una de esas máquinas no escaneaba correctamente", dijo Granados en declaraciones recogidas por el Mirror.

Según este medio, los supermercados están listos para introducir tecnología avanzada de autoservicio en un intento por reducir los hurtos. Se estima que un tercio de los compradores no pagan por todos sus artículos cuando usan las cajas automáticas, aunque no siempre intencionalmente, y los ladrones las usan específicamente para robar artículos más caros.

Los nuevos sistemas pueden detectar cuándo un artículo en el área de embolsado es diferente al escaneado, así como detectar otros patrones sospechosos.

El profesor Adrian Beck, de la Universidad de Leicester, colabora con las tiendas para ayudarlas a detectar los trucos que hacen algunos compradores y ha encuestado a tres mil personas al respecto. Beck dice que la tecnología actual funciona en gran medida en torno al peso y que los escáneres "no pueden reconocer" cómo es cada artículo.

Así, hay personas seleccionan artículos baratos pero pesados, como patatas o cebollas, mientras que en realidad compran alimentos más caros, como aguacates.