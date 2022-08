Polémica por el reto TikTok que aterroriza a niños con el filtro de un fantasma

Una de las cosas que caracterizan a la red social de vídeos cortos TikTok es que es muy habitual que en ella se lleven a cabo los llamados retos o trends, en los que los usuarios comparten bajo una misma etiqueta vídeos con un denominador común.

Uno de los últimos trends es que se comparte bajo la etiqueta #GhostFilter. Consiste en usar un filtro que muestra una figura fantasmagórica que emite una escalofriante risa.

Con este filtro activado, el reto consiste en dejar a un niño solo en una habitación con el móvil encendido y grabar su reacción cuando el inquietante fantasma hace aparición.

Evidentemente, la reacción de la mayoría de los niños es aterrarse y, presas del pánico, llorar y querer salir de la habitación, si bien otros, los más pequeños, parecen indiferentes.

La tendencia ha causado una ola de quejas en TikTok e incluso peticiones para eliminar el filtro de la aplicación. Por ejemplo, tal y como recoge The Sun, un político norirlandés, Jason Barr, ha pedido su retirada.

"Algunos niños quedaron petrificados por este filtro y es por eso que me puse en contacto con la plataforma para que lo eliminen", dijo. "Algunas personas ven esto como divertido, pero les puedo asegurar que no es divertido cuando un niño sale corriendo de una habitación gritando después de ver algo como esto", prosigue.

"Me parece realmente alarmante que la gente asuste a los niños de esta manera y los deje gritando en una habitación cerrada. Esto puede tener efectos duraderos en ellos. Por favor, no usen este filtro para asustar a sus propios hijos. No es normal y definitivamente no es divertido de ninguna manera", concluyó Barr.

Por su parte, TikTok dijo en un comunicado: "La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad, por eso prohibimos y eliminamos el contenido que promueve el abuso y la intimidación de menores". No obstante, los vídeos se pueden seguir viendo.