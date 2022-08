El zumo de naranja de un bar que ha enfadado a Twitter: "Por Dios, no puede ser"

El zumo de naranja es uno de los más frecuentes elementos de un desayuno. Sus propiedades son numerosas: fortalece el sistema inmunitario, protege el corazón, elimina toxinas...

Pero a veces, nos puede dar pereza hacernos el zumo en casa, por lo que es muy habitual que recurramos a él cuando salimos a desayunar fuera, a un bar o cafetería.

Pero si eres una persona un tanto escrupulosa y te gusta disfrutar de un zumo de naranja en tu bar favorito, es posible que cambies de opinión cuando veas una publicación que se ha hecho viral en Twitter.

Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover 🤢🤢🤢🤢 Me quiero morir ahora mismo pic.twitter.com/BPU8OaPR98 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

El pasado miércoles, una joven llamada Andrea compartió dos fotografías en Twitter con el texto: "Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo".

En efecto, en las imágenes se percibe que en el interior del zumo flotan unos pequeños gusanos. La publicación pronto se hizo viral y alcanzó casi 5.000 retuits y más de 52.000 'me gusta'.

Las opiniones de los lectores fueron obvias: "Mira qué asco, por favor, me pasa y echo las potas encima la barra", o "No puede ser, no puede ser, no puede ser, por Dios, no puede ser".