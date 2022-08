De casi ser estafado por WhatsApp a hacerse viral por compartir la conversación en Twitter: así es la historia Daniel López con tía Paquita

Las estafas por WhatsApp se están convirtiendo en algo habitual. Muchos son los mensajes de números desconocidos que llegan y dicen conocer a la persona destinataria, pero en la realidad ha sido pura casualidad que hablen a ese número.

Así le ha pasado a Daniel López, un profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (Tenerife) que se ha visto embarcado en una conversación con un estafador y ha decidido compartirlo en Twitter.

"Esta mañana, algo temprano para mi gusto, recibí un mensaje de un número desconocido. Alguien que me escribía desde el extranjero, al parecer. No tardé en caer: había de ser mi tía Paquita, que hace años marchó a Oxford a estudiar", escribe el letrado en su primer tuit.

Esta mañana, algo temprano para mi gusto, recibí un mensaje de un número desconocido. Alguien que me escribía desde el extranjero, al parecer. No tardé en caer: había de ser mi tía Paquita, que hace años marchó a Oxford a estudiar. pic.twitter.com/ivTPOmfijK — Dani López (@DaniLopezRubio) August 11, 2022

Al ver que su tuit estaba generando expectación, López ha continuado subiendo la conversación con la supuesta "tía Paquita". Esta le ha comentado que se encuentra en Estados Unidos por un problema: "Debía de haber llegado a España, ya que estoy de retorno, pero no pude abordar un avión porque perdí mi vuelo, no contaba con la prueba del PCR del Covid-19. Me faltaba en mi pasaporte".

Tras esta explicación, viene el punto fuerte del chat. "Es por eso que quería pedirte un favor, más que un favor sería una gran ayuda. Dime si puedo contar contigo".

López, que quiere ver hasta dónde llega el engaño, le responde con un "cómo puedo ayudarte". A lo que tía Paquita le pide una foto de su DNI por ambos lados para poder enseñarlo en el aeropuerto y así resolver el problema.

Paquita necesita una foto de mi DNI para resolver el enredo. pic.twitter.com/8Ig3B8rPlv — Dani López (@DaniLopezRubio) August 11, 2022

Tras preguntarle si viaja con una compañía específica de aviones, la tía Paquita piensa que su familiar se está burlando de ella. Pero López sabe como cautivarla y le dice que Juanjo, un amigo que trabaja en la compañía del vuelo que tiene que coger, puede ayudarla.

Sin embargo, ella insiste en que necesita las fotos del DNI, a lo que López consigue darle la vuelta a la conversación y es él quien le pide la documentación a tía Paquita: "Me dice Juanjo que necesitamos tu foto del DNI para que su enlace en el aeropuerto te pueda localizar. ¿En qué aeropuerto estás? ¿Hora de salida de tu vuelo?"

La tía Paquita, que siempre fue suspicaz, piensa que la estoy por timando. Creo que todo es por Juanjo. pic.twitter.com/oXZSTXsSo5 — Dani López (@DaniLopezRubio) August 11, 2022

"Me estás timando. Me dices lo contrario si te estoy pidiendo tu DNI, es para poner todo a tu nombre, no es para que tú me lo vuelvas a repetir y Juanjo no tiene nada que ver en esto", responde Paquita al darse cuenta de que su plan no está funcionando.

Finalmente y al ver que el engaño no ha salido como quería, tía Paquita le dice a López que ya no necesita su ayuda: "Déjalo ahí, ya no necesito de tu ayuda", es el último mensaje de la conversación.

El dinero es crucial para la familia. Pero la tía Paquita es tajante: ya no necesita mi ayuda. pic.twitter.com/CeStnhFMK6 — Dani López (@DaniLopezRubio) August 11, 2022

"Confío en que la tía Paquita esté bien y haya sido capaz de salir airosa y con su dinero, nuestro dinero, intacto", añade el profesor al final del hilo, que ha causado sensación en la red social.

Muchas de las respuestas que recibe en los tuits son de gente a la que le ha hablado un número de teléfono aleatorio, pero con el mismo discurso. "A mi ayer igual", comparte Paula, una usuaria, "Anda que no dan juego", comenta otro usuario.

A mí ayer igual https://t.co/anPEoHQy3Y — Paula (@soy__paula) August 12, 2022

A mí mi tío Gaby, que cumplió su sueño de ser payaso de fama internacional junto con sus hermanos Fofó y Miliki. https://t.co/Mf80jmHmUi — Borja Iglesias (@borjatabe) August 11, 2022

Diferentes variantes y en distintas redes sociales, los estafadores no se cansan de intentar engañar a la gente. Lo que no saben, o no quieren saber, es que sus trampas se están viralizando y, gracias a ello, la gente ya no cae en ellas.