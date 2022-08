El polémico cartel de un restaurante que indigna a Twitter: "No me acercaría ni a 300 metros para trabajar ahí"

Los locales del sector hostelero suelen publicar sus ofertas laborales a través de carteles colgados en el propio escaparate del establecimiento, gracias al ingenio u originalidad de muchos de ellos, posteriormente algunos aparecen en Twitter.

En este caso, la viralización no surgió precisamente por algo positivo, el texto del cartel está indignando a muchos de los usuarios de la citada red social.

"Llevamos un año buscando camareros, ayudantes de cocina y parrilleros. Pagamos por encima del convenio y no aparece nadie", reza el principio del anuncio.

No me acercaría ni a 300 metros de un sitio así, como para trabajar en él. pic.twitter.com/SVousX905j — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 15, 2022

El texto continúa aportando supuestos datos acerca del número de desempleados a nivel nacional y local: "Sin embargo, tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en Estepona)".

"203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital y un número indeterminado de inmigrantes ilegales, cobrando una pensión y teniendo asistencia sanitaria", finaliza el cuerpo del texto, oraciones que han sido las principales generadoras de polémica por la posible carga xenófoba y la inexactitud.

Multitud de usuarios lo retuitearon y aportaron su propio punto de vista: "Estos carteles están bien porque ya sabes un sitio al que no ir" o "yo me pregunto: ¿cómo hacen los inmigrantes 'ilegales' para cobrar pensión si son ilegales?".

"No me acercaría ni a 300 metros de un sitio así, como para trabajar en él"; "No me sorprende. La 'facha-da' de este sitio siempre ha dicho mucho de él"; "dice dos mentiras y una verdad" o "como para ir a dejar el currículum"; son algunos de los comentarios acerca del cartel.