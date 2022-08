Shyja, la mujer con bigote que lo muestra orgullosa: "Nunca me he sentido menos bella por tenerlo"

Los cánones de belleza, en este mundo tan global, están bastante estandarizados en todo el mundo, pero en realidad cada uno luce como quiere, o al menos así debería ser.

Es el caso de Shyja, una india de 35 años que se ha hecho viral por lucir un visible bigote que, lejos de afeitarse, cuida e incluso peina en las puntas, tal y como informa la BBC.

Natural de la ciudad de Kerala, Shyja está encantada: "Todo lo que puedo decir es que simplemente me gusta. Mucho". Tanto le gusta que su foto de perfil de WhatsApp muestra su bigotudo rostro y en su perfil pone: "Me encanta mi bigote".

"No me puedo imaginar vivir sin él ahora. Cuando comenzó la pandemia de Covid, no me gustaba usar una máscara todo el tiempo porque me cubría la cara", dice.

"Nunca me he sentido menos bella porque tengo esto o que es algo que no debería tener", prosigue en declaraciones recogidas por la cadena pública del Reino Unido.

No solo ella está encantada con su bigote, sino también los que la rodean: su esposo, llamado Lakshmanan, y toda su familia, apoyan su decisión de no rasurarse el labio superior.