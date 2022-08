Un hombre se tatúa en el brazo la tarjeta de socio de un supermercado porque siempre se la olvidaba

Infinidad de veces la gente se lleva las manos a la cabeza cuando, a la hora de pagar la compra en un supermercado, se percatan que han olvidado la tarjeta de socio, quizá a excepción de las abuelas que la llevan colgando del llavero.

Un olvidadizo treintañero llamado Dean Mayhew, padre de siete hijos, a vistas de que dejaba siempre su tarjeta en casa y sus compras no eran precisamente pequeñas, por lo que perdía multitud de descuentos sin presentarla y decidió poner remedio a la situación.

Tres veces al día visitaba el supermercado y, ni aún así, recordaba llevar la tarjeta: "Cada vez que voy me preguntan si tengo mi tarjeta Club, pero siempre está en casa o la he perdido", relató Dean Mayhew tal y como asegura Newsweek.

"La gente dice que es típico en mí, a veces no soy el más inteligente de mis amigos, pero han dicho que para mí es una idea bastante buena", comentó Mayhew.

Él y su tatuador, Dan Rossetter, una vez finalizaron el dibujo acudieron a la tienda para comprobar si funcionaba: "Probé con las cajas de autopago, pero era bastante incómodo porque no lo leían bien, así que me dije: 'déjame ir con el chico de la caja', me acerqué y funcionó".

"No se lo podía creer el dependiente, cada vez que entro allí se sorprenden y es bueno ver la cara de la gente. Podría usar la de mi teléfono, pero quiero usar la de mi brazo porque es divertida", aseguró Mayhew.