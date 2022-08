Una mujer con un sarpullido cuenta cómo le echaron de un vuelo al confundirlo con la viruela del mono

Con el crecimiento de la presencia de la viruela del mono, muchos son los casos de diagnósticos precipitados entre la gente. Las erupciones en la piel, que pueden ser producidas por otras muchas causas más, están dando lugar a enfrentamientos públicos.

Una mujer de California ha compartido en TikTok su reciente experiencia a bordo de un avión, cuando fue expulsada porque confundieron el eczema severo que ella decía padecer con los síntomas de la viruela del mono.

Jacqueline Nguyen es la protagonista de esta historia. El viernes pasado, mientras estaba cogiendo un vuelo de la compañía Spirit Airlines, vivió una situación muy fea para ella, puesto que "nunca había sido tan humillada" en su vida.

"Me hicieron bajar del avión frente a todos junto con mi esposa para interrogarme sobre el eccema que he tenido toda mi vida", ha escrito la chica sobre una imagen de ella llorando por lo ocurrido. Además, añadió: "Me pidieron documentos médicos y le dijeron a mi mujer que cuidara su actitud".

Posteriormente, la tiktoker afirmó que pudo volver al avión, pero lo hizo después de demostrar al personal que lo que decía era verdad. Para ello les enseñó "un tubo de crema recetado para el eccema".

Sin embargo, aunque le permitieron regresar, vivió otro humillante momento por culpa de una azafata: "Se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia el otro lado, sin siquiera mirarme, como si el contacto visual pudiera propagar la viruela del mono".

Esta historia ha hecho que muchas personas de TikTok que tienen problemas visibles en la piel se manifiesten en defensa de la chica. "Como adulto con acné quístico he estado asustado, he estado intentando ocultarme por miedo. Lamento que esto te haya tenido que pasar a ti", escribió un seguidor.

Esta mala experiencia ha hecho que Nguyen piense en emprender acciones legales contra la aerolínea. "Tal vez deberían enseñar a sus empleados cómo es la viruela del mono antes de detectar cientos de casos de discriminación médica. La información errónea conduce a la discriminación/hostilidad. Todas las personas con una afección cutánea visible no contagiosa han estado anticipando esto", aconsejó también.