¿Hay que dejar de invitar a la gente a las bodas por puro compromiso? Un tuit desata el debate

El debate está servido. Son numerosas las situaciones en las que a la gente le da pereza asistir a una boda. Incluso a los propios novios les cuesta a veces invitar a determinadas personas con las que apenas tienen relación.

Una celebración como tal no es únicamente una pérdida de tiempo en estas situaciones de desgana, sino que acarrea también un desembolso económico importante.

Se aglutinan muchos factores que provocan la desgana e incluso desesperación de los asistentes que, entre plato y plato, llegan a formularse la pregunta: ¿y yo qué hago aquí?

Esto fue lo que le sucedió a una usuaria de Twitter que ha sido invitada a la boda de su prima y, realmente, no da crédito porque se trata de una casi absoluta desconocida para ella.

Mi prima me ha invitado a su boda. Boda que está a 350 km de mi casa y a la que no veo hace , aproximadamente 9 años. No conoce a mí hijo (que tiene 8) ni sabe nada de mí vida (ni yo de la suya!). La loca soy yo por no querer ir. — La mamá de. (@miransiedad) August 7, 2022

El tuit se ha viralizado, desencadenando las opiniones del resto de usuarios: "No vayas, invéntate una excusa, que tienes que limpiar los cristales o ir a comprar tornillos de cabeza plana, no sé, algo creíble", "no voy ni loca, me da igual el chantaje emocional que pueda hacerme la familia", "pues yo no iría"...

El mensaje acumula más de 13.000 likes y 670 retuits, así como casi 200 comentarios orientados en el mismo sentido, el de no acudir al evento si no es por motu propio.