Así son las 'Heinekicks', las zapatillas creadas para los amantes de la cerveza

Millones de personas sienten pasión por la cerveza, lo que puede hacer que cualquier derivado de ella suponga un éxito rotundo de ventas para las empresas. En el caso de Heineken, han decidido dar un paso más con su marca para crear unas zapatillas muy especiales.

La cervecería holandesa, junto al diseñador The Shoe Surgeon, ha lanzado unas deportivas con las suelas llenas de cerveza, con el objetivo de celebrar la salida al mercado de Heineken Silver, el producto más nuevo de la marca.

La empresa contactó con el diseñador para que crease un calzado deportivo con un toque personal basado en su nueva cerveza, caracterizada por su suavidad y su facilidad para beber. Y por eso aparecieron las Heinekicks.

Tal y como se puede apreciar en sus redes sociales, estas zapatillas tienen sus colores icónicos, es decir, el verde, blanco y rojo. También incluye el logo de la cerveza y, lo que resulta extraño, unos abrebotellas integrados en las lengüetas.

Pero lo más sorprendente se encuentra en el interior de las suelas transparentes. La cerveza Heineken Silver, totalmente real, flota en ellas y se puede observar a simple vista, lo que permite a los amantes de esta bebida caminar sobre ella.

Para conseguirlo se ha utilizado un método de inyección quirúrgica especializada, lo que permite que quienes las usen puedan experimentar la sensación completa de caminar cómodamente sobre la cerveza.

"La asociación con Heineken para su nueva cerveza fue un desafío divertido. Ambos compartimos la pasión por la innovación y los límites y creamos un diseño para reflejar eso. El zapato no solo encarna la energía de Heineken Silver, sino que literalmente la lleva. No puedo decir que haya diseñado una zapatilla que contenga cerveza real antes", ha dicho The Shoe Surgeon.

Tan solo se han hecho 32 pares de este tipo de zapatillas y solo se podrán adquirir en Singapur a partir del cuarto trimestre de 2022, cuando se pondrán a la venta los siete primeros pares. El precio todavía se desconoce.