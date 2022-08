La bebé de seis meses que arrasa en TikTok por su pelazo

Los bebés en redes sociales suelen ir acompañados de un éxito casi asegurado, pero si son como la pequeña Willow Beddows, de apenas seis meses de edad, se pueden convertir en fenómenos virales.

Hannah Beddows, que vive en Inglaterra, compartió esta semana un vídeo que muestra cómo nació su hija Willow, con un denso cabello oscuro, añadiendo en el texto en pantalla que entonces le dijeron que "la mayor parte de su pelo se caerá", recoge el Daily Mail.

El metraje luego muestra una imagen de la niña ahora, revelando que su espeso cabello castaño no solo no se ha ido a ninguna parte, sino que no ha dejado de crecer, dejando una espectacular melena.

La mayoría de los bebés que nacieron con cabello lo pierden en los primeros seis meses de vida debido a cambios hormonales en el cuerpo, pero de vez en cuando ocurren anomalías como la de Willow.

El video de Hannah Beddows ha sido visto más de seis millones de veces en solo cuatro días y ha recibido más de 22.000 comentarios y más de un millón de 'me gusta' en TikTok.

Hannah Beddows reveló una semana antes de que su vídeo se volviera viral que Willow ya se había cortado el cabello por primera vez después de que sus mechones crecieran tanto que le tapaban los ojos.