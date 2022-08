Una joven expresa en Twitter su miedo por los posibles pinchazos en el Arenal Sound y una oleada de trols anónimos la insultan y vejan

En plena oleada de denuncias por los llamados pinchazos de sumisión química, que decenas de mujeres dicen haber sufrido en discotecas y zonas de ocio, una usuaria de Twitter expresó su preocupación ante su próximo viaje al festival Arenal Sound.

"Mañana empieza el Arenal y más que con ganas de disfrutar estoy muerta de miedo por si me pinchan a mí o a alguna de mis amigas. No entiendo cómo estamos pasando por esto en pleno siglo XXI", decía María, que a pesar de tener solo 125 seguidores en la red social recibió 57 comentarios, muchos de ellos de personas con un perfil anónimo y que no la seguían.

La mayoría no eran comentarios positivos. Lejos de solidarizare o aportar algún tipo de reflexión, estos trols se dedicaron a insultarla, vejarla y criticarla de forma agresiva.

"Te vas a pinchar a 20 pero te preocupa una leyenda urbana jajajaja", decía un usuario llamado Birumas de Roma (@birutasf). "Vas a ponerte morada de drogas y alcohol y a follarte a 70 pero lo que te preocupa es una leyenda urbana???", añadía un tal Cachopeira los cachopos del paraíso (@ranafacista).

"Te pueden pinchar con varias cosas, se un poco más específica", era lo que le decía a la joven la cuenta Lady Marloska la Envidiosa (@escurre_platos). "Eso de los pinchazos es un bulo. Vas a terminar igualmente drogada y follada por 50, pero por tu propia voluntad", escribía públicamente un tal Güill (@GvillPeter).

En esa línea se pronunciaba, citando el comentario de la joven, un usuario que se hace llamar Clint Eastwood (@clinteastwoodX2): "Maria, te vas a abrir de piernas hasta para decir buenos días, ese mito urbano de los pinchazos es el menor de tus problemas".

Estos comentarios eran rebatidos por muchas otras usuarias y usuarios que defendían a la joven, que también hacía lo propio: "Veo mucho ofendido. Si quiero beber, si quiero drogarme y si quiero follar quiero que sea MI decisión, no quiero que venga nadie a pincharme cualquier droga con una jeringuilla, que a saber quién ha usado, para sacarme más fácilmente el sí de la boca y abusar de mí", sentenciaba.