El despido laboral de Néstor, usuario conocido en Twitter como NessIAgain, se hizo viral esta semana por la manera tan peculiar con la que el tuitero se enteró de que no iba a continuar en la empresa donde trabajaba. Él mismo lo cuenta a 20minutos.

Néstor estaba de baja médica por una operación cuando le llegó un SMS automático de la Seguridad Social donde decía: "Tramitada baja de fecha 31/07/22", un día que no coincidía con el de la operación.

"No se correspondía la fecha con la de mi operación. Pensé: 'Esto está mal'. Y fue cuando me di cuenta de que no hablaba de mi baja médica, de mi incapacidad temporal, sino que hablaba de un despido, de que se me había dado de baja en la Seguridad Social. Me enteré así de que ya no trabajaba donde creía que trabajaba", explica a este medio.

Os juro que llevo toda la mañana meado de risa. Estoy de baja y de repente me llega un SMS diciendo que se ha tramitado mi baja a día 31/7/2022. Y me quedo pensando y digo, si mi baja es desde el 26 que me operaron. Y resulta que no es mi baja médica, es mi baja laboral. 🤣 — NessIAgain (@NessIAgain) August 2, 2022

Nada más enterarse, decidió escribirle a su jefe pasándole una captura del mensaje y diciéndole que, de todas las formas posibles que existían de despedirlo, "esta era la más cutre con diferencia". Pero Néstor no obtuvo respuesta, así que en busca de "asesoramiento y ayuda jurídica" lo contó todo en Twitter.

La historia ya tiene más de 12.000 me gustas en Twitter y ha generado cantidad de opiniones. "Es muy curioso cómo funcionan las redes. No quieres que tu empleado se entere de su despido y al final se acaban enterando los seguidores de una red social -Néstor tiene más de 19.000 seguidores- y varios medios nacionales".