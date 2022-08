Un hombre perdió su anillo de oro en el instituto y lo encontró 43 años más tarde

Mark Miller perdió su anillo de oro en 1979 durante la clase de educación física, en el prado colindante al instituto, mientras jugaba al fútbol con sus compañeros.

Ahora, 43 años después, un aficionado de los detectores de metales llamado Phillip Schwartz hizo una demostración con uno de ellos en los campos que hay al otro lado de la calle del instituto Ravenswood, en Virginia Occidental, cuando se encontró con el anillo de oro.

Schwartz intentó utilizar un anuario de 1979 para identificar al propietario del anillo, que llevaba las iniciales "M.Q.M.", pero no pudo dar con la persona en concreto.

Es por ello, que se puso en contacto con el instituto con el fin de hallar al propietario de la joya. Fue el momento en el que el profesor Chase Jarrell identificó al antiguo alumno, Mark Miller, como el propietario más probable.

El dueño del anillo no aparecía en la orla de su curso, ya que el fallecimiento de su madre le hizo perderse el día en que se realizaron las fotografías: "Perdí el anillo solo dos meses después de mi graduación".

Por su parte, el aficionado a la detección de metales declaró a Wowktv: "Fue el primer anillo de oro que encontré, ¡y ahora tengo que renunciar a él! Pero no pasa nada, porque no me sirve para mi pequeña colección de anillos, pero sí para el corazón de su dueño".