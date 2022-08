Una caja de Warhammer, una conversación de Wallapop y un divorcio: así es la viral y surrealista venta que arrasa en las redes

De las compras y ventas en Internet surgen numerosas historias anecdóticas que corren como la pólvora en las redes sociales. La última procede de Wallapop y está protagonizada por una caja de Warhammer y un divorcio, lo que está dando mucho de qué hablar en Twitter.

Un joven estaba interesado en una caja de Warhammers, pero acabó enterándose de una fatídica ruptura del matrimonio de los vendedores gracias a la plataforma. El propio protagonista ha compartido su anecdótica conversación en las redes sociales.

El comprador le pregunta a la mujer si la caja está en perfecto estado con todo lo que tiene que incluir, a lo que se llevó una respuesta un tanto inesperada: "Incluye lo que tenga que incluir. Está cerrada, es de mi exmarido, la compró y está tal cual".

Esas declaraciones dejaban ver ya que la relación entre la expareja no era nada buena, por lo que el comprador decidió seguir tirando de humor. "Ok, mientras no aparezca luego tu ex pidiéndome la caja…", le contestó.

"No me pregunta por su hijo. Que tenga coraje por preguntarme por los putos Warhammer", dijo tajantemente la mujer. Sin embargo, aunque parecía que la historia acababa ahí, no lo fue así, puesto que la repercusión de la primera conversación dio lugar a otra nueva.

El presunto comprador le mostró de nuevo su interés por la caja, a lo que la mujer contestó que ya había sido vendida. "No se te ocurra darle el dinero a tu ex", le dijo él haciendo referencia a la anterior anécdota.

"¿Te conozco? ¿Eres uno de los amigos del impresentable? Te voy a bloquear, pero dile que el cumple de "su ranita", su hija, que igual no se acuerda, fue hace un mes y que tiene 3 años. Que si se le ocurre volver a comprarle estas cosas en vez de pagar la puta pensión vendo todo lo de las vitrinas que no se ha llevado", afirmó tajantemente para poner fin a la historia.