La curiosa petición de una pizzería a los clientes que hacen pedidos a domicilio: "Al repartidor no se le recibe en ropa interior"

La ola de calor está asolando a todo el país y cada persona opta por unos métodos para intentar no ser víctima de ella. Algunos se refugian en el aire acondicionado, pero otros no se lo pueden permitir y deciden pasar las horas en casa con poca ropa.

Como ya ha sucedido en otras ocasiones, la forma en la que la gente recibe a los repartidores a domicilio se ha puesto en entredicho. Algunas empresas se han visto obligadas a pedir a sus clientes que no recojan su pedido ligeros de ropa. Una de ellas ha sido Telepizza, la conocida cadena de pizzerías.

A través de las redes sociales, esta empresa ha lanzado un mensaje que ya se ha convertido en viral. "Sabemos que hace calor y que en tu casa, tus reglas... pero nada de recibirnos en bragas, gayumbos, ni cualquier otro tipo de ropa interior. Un poquito de por favor", ha escrito en Twitter.

Sabemos que hace calor y que en tu casa, tus reglas... pero nada de recibirnos en bragas, gayumbos, ni cualquier otro tipo de ropa interior. 🩲Un poquito de por favor 🙏🏼 pic.twitter.com/eOBkYTwSsF — Telepizza España 🍕 (@telepizza_es) July 21, 2022

Además, lo ha acompañado de otro mensaje mucho más claro y conciso que ha impactado a los usuarios. "Al repartidor no se le recibe en gayumbos, gracias".

Esta petición ha propiciado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios han pedido perdón por haber recibido en esas condiciones a los repartidores en alguna ocasión: "Lo siento, chicos, no volveré a recibir a los repartidores en bragas".

Lo siento, chicos, no volveré a recibir a los repartidores en bragas 🥺🙏 — CRIME girl (@crimelovz) July 24, 2022

"Qué gran tontería chicos, voy a decirlo sin tapujos. Estoy en mi casa, nadie me tiene que subestimar, además estoy pagando por un servicio, si vosotros lo veis con otro sentido, es vuestro problema. Por cierto, están muy buenas vuestras pizzas", han dicho otros, mostrándose contrarios a esa idea.

Pero si los clientes se han pronunciado, los repartidores también. Estos han compartido sus experiencias para demostrar sus sensaciones en los momentos en los que se encontraban con gente que hacía algún que otro recibimiento poco apropiado.

"Yo hace ya años que fui repartidor, y la verdad eso pasaba y me hacía gracia. Ser yo un jovencito como era entonces, y una mujer o un hombre hechos y derechos salir en ropa interior, me resultaba curioso. Ojalá no hubiera sido tan cortado en aquella época", ha dicho uno sorprendentemente.