Un comentario grosero acaba con una cita en menos de dos minutos: "Eres más gordita en persona, ojalá tu personalidad lo compense"

Las citas se han convertido en toda una odisea para quienes las protagonizan. En muchas ocasiones se han conocido a través de las tantísimas aplicaciones que hay para ligar, lo que deja lugar a posibles sorpresas en el momento de verse en persona. Y a veces no sale como los dos quisieran.

A través de las redes sociales se han compartido numerosos casos en los que la cita ha terminado siendo un desastre por unas cosas o por otras. Recientemente se ha hecho viral la experiencia de Wendy Cate, una joven que lo ha contado en TikTok.

Su encuentro puede que incluso cumpla el récord de menos tiempo de duración, puesto que no llegó a los dos minutos en los que, por supuesto, no pudo pedir ni un café. El motivo no es otro que un grosero comentario del chico sobre su físico.

Tal y como cuenta Cate, tras un tiempo hablando a distancia con Steve, el chico de su cita, accedió a quedar con él. Tan solo se habían visto en fotos, por lo que se encontró con una chica que no era lo que esperaba y no escondió sus sentimientos en aquel momento.

"Eres más gordita en persona", dijo como saludo el joven. Wendy se quedó muy impresionada y le preguntó si eso suponía un problema. Lo que no sabía es que se iba a llevar otra respuesta tan tajante y dura como la anterior: "Ojalá tu personalidad lo compense".

Ella no dudó ni un segundo de que ya había acabado su cita, pero antes quiso dejarle las cosas bien claras: "Nunca le digas eso a nadie. Sin mencionar que me veo increíble. Lo siento, me veo adorable, ¿de acuerdo? Tú te lo pierdes".

Rápidamente, ese video alcanzó una gran repercusión y llegó al propio Steve, que le pidió a Wendy que lo borrase de las redes sociales. Alegaba que le estaba afectando a su vida privada, además de asegurar que ella había sido "hipersensible". Sin embargo, ella mostró en otro vídeo que no lo eliminaría. Y, tirando de algo de humor, recomendó: "No seas como Steve".