Esta es la historia de Dexter, el perro que siempre camina como un ser humano, nunca a cuatro patas

Aunque es habitual encontrar los ejemplos de superación en las personas, también hay casos en los que los animales son los protagonistas de las historias más emocionantes. Dexter es la estrella de una de ellas que demuestra que ningún obstáculo es impedimento para hacer vida normal.

En Colorado (Estados Unidos), Dexter, un perro de la raza Brittany Spaniel, aprendió a caminar sobre sus patas traseras, como si de un humano se tratase, tras sufrir un accidente. Es por eso que se ha convertido en una inspiración para los vecinos de Ouray, su ciudad.

Dexter fue atropellado por un coche cuando era cachorro. El perro salió del patio de su casa y se lanzó al tráfico, por lo que tuvieron que amputarle una de sus patas delanteras. Además, la otra quedó muy dañada, pero su vida continuó.

Dexter tuvo que usar una silla de ruedas para moverse, pero un día descubrió que se podía desplazar más rápido tan solo con sus patas traseras. Y así comenzó a andar como un ser humano, lo que llama la atención de todos los que le ven.

Kentee Pasek, su cuidador, se percató de esa capacidad cuando dejó a Dexter en un sitio y después se lo encontró en la parte superior de las escaleras. Y lo había hecho sin la silla de ruedas, puesto que estaba sin ella. Para comprobarlo, decidió repetir la maniobra y grabarlo.

Cada día, este perro mejora su condición de bípedo, y arrasa tanto en su ciudad como en las redes sociales. Además, es el orgullo de su familia humana. "No pensamos que lo lograría", afirma Kentee, que además reconoce que "no podía dejarlo sin darle una oportunidad, simplemente no podía".