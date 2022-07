'Ay, papá', la versión 'masculina' del tema de Rigoberta Bandini que ha sorprendido: "¿Qué fantasía es esta y por qué no la conocía yo?"

Lejos de la versión de Los Morancos o la parodia de Pólonia, una nueva versión de Ay, mamá de Rigoberta Bandini se está haciendo viral y despertando reacciones diversas.

El grupo de cómicos Los Moconios se han tomado en serio la reescritura del tema y han creado Ay, papá, dedicada todos los padres. De hecho, el vídeo se publicó en el día del Padre.

Fue la radio de Primavera Sound quien descubrió el tema en junio y ahora finalmente ha llegado a Twitter donde una usuaria se ha preguntado irónicamente: "¿Pero qué fantasía es esta y por qué no la conocía yo?".

¿Pero qué fantasía es esta y por qué no la conocía yo?pic.twitter.com/VYiphXini3 — Siberet (@SiberetSiberet) July 25, 2022

La letra, comentada en el programa, no ha dejado indiferente a nadie. "Tú que has dado la vida por mí en tantas guerras", comenta, ante la sorpresa de las presentadoras, que no sabe muy bien en que "guerras" se refieren.

Aunque el estribillo es lo que más impacta. "¿Por qué dan tanto miedo nuestros penes y se nos trata como delincuentes?", canta este dúo que tiene otros temas llamados El machista no soy yo o Somos españoles y que ya tuvieron problema con María Isabel por usar su música para el tema Antes facha que chavista.

Me envió un día mi padre el link todo orgulloso porque por fin una canción para los hombres — Estás bébeda, Sue Ellen? (@unollodevidro) July 25, 2022

El Ay papá definitivo, el bueno https://t.co/A45ZbknkuE — Amanda Whovian 🔻 (@medatopereza) July 25, 2022

Los internautas han reconocido en los comentarios que conocían al grupo y su estilo. Aun así, se han sorprendido de las palabras elegidas para los versos.