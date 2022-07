Las reseñas de Google pueden revelar muchas verdades. No solo del establecimiento criticado, sino de la persona que lo critica. Muchas veces la educación de las malas opiniones brilla por su ausencia, pero, en esta ocasión, ha sido la falta de cultura general la que ha sorprendido.

Un vídeo de TikTok se ha hecho viral al recopilar todos los comentarios que habían escrito, los que habían decidido darle solo una estrella de cinco a su visita al Coliseo romano.

Los mensajes en inglés han sorprendido tanto que más de tres millones de personas han reproducido y compartido las imágenes con una mezcla de asombro y humor; y con muy poca duda que la mayoría de las ocurrencias provienen de habitantes de países anglosajones como Estados Unidos.

De las habituaciones quejas de que hay "mucha gente", rápidamente la gente pasa a la decepción porque no se parece a lo mostrado en la película Gladiator. Hay algunos que parece que comentan más la trama que el edificio: "Matar gente y leones por diversión, qué horror".

Otros, sin embargo, no pueden creer que esté derruido. "Estaba totalmente roto, no se preocupan de la infraestructura en Italia", asegura una usuaria. "¿Por qué no lo arreglan para que funcione?", se pregunta otra. "Lo visité hace 40 años y aún no lo han terminado", comenta otro como si de La Sagrada Familia de Barcelona se tratara.

Aunque sin duda el mensaje final es el más surrealista: "Un viejo basurero. Todo está roto, los asientos son de roca… Y nos dijeron que los espectáculos de gladiadores eran complementarios, pero no había el día que fuimos. Necesita una buena renovación y un poco de pintura", concluye.

La cuenta italiana que ha publicado esta narración tan divertida no ha tardado en publicar una segunda parte donde, parece, que los usuarios sí saben de la existencia del Imperio Romano, pero tampoco están contentos con su trabajo.