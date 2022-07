La 'tiktoker' Colleen Le confiesa que su pareja le puso los cuernos después donarle un riñón para salvarle la vida: "Se aprovechó de mí"

La vida de Colleen Le es una de las más comentadas en TikTok, y no es para menos. La joven se ha hecho viral tras confesar que solo tiene un riñón porque donó el otro a su pareja, que después la fue infiel.

Una historia que ha contado numerosas veces, pero que ha alcanzado más de 10 millones de visitas, con un corto vídeo donde no explica todos los detalles de 'la traición'.

Por eso, en una entrevista con Buzzfeed ha hablado de todo lo que sucedió durante esos meses y de cómo se sintió al descubrir que su sacrificio no había sido suficiente para conseguir el respeto de su novio.

En el encuentro ha querido recalcar que ella nunca se vio obligada a someterse a la operación para empezar: "En el momento en que nos conocimos, ya estaba en diálisis peritoneal, lo que significaba que su función renal ya estaba a menos del 5%, así que sentí que era urgente y que necesitaba un riñón cuanto antes. Técnicamente, él no me pidió un riñón, pero me abrió la puerta para que me hiciera las pruebas".

Cuando descubrieron que eran compatibles, todo sucedió muy rápido y la relación continuó sin problemas durante más de seis meses, hasta que él se fue de despedida de soltero.

Colleen nunca se había imaginado que sucediera nada malo en la fiesta. Sin embargo, fue él mismo el que confesó la infidelidad "con varias mujeres" nada más volver. "Mi reacción inicial fue de dolor y traición", ha revelado: "Él era un cristiano empedernido y siempre se ciñó a su moral a lo largo de nuestra relación, así que definitivamente me chocó que me traicionara así después de todo lo que he hecho por él. Me sentí increíblemente apuñalada por la espalda y que se había aprovechado de mí".

La relación se rompió poco después de eso y fue en 2020 cuando Colleen se sintió inspirada en TikTok a compartir su traumática historia y tomarse el pasado con humor y sátira.

"No creí que fuera a ser tan viral como lo fue. La mayoría de las respuestas al vídeo fueron realmente positivas, sinceras y dulces, y algunos han dicho que les dio esperanza. Es increíble saber que mis vídeos les dan esperanza y les hacen creer que, a pesar de todo el dolor, al final todo irá bien", ha declarado.

Esta residente de California ahora tiene una diferente pareja con la que acaba de mudarse y de la que presume orgullosa en su perfil por todos los románticos momentos que pasan juntos.