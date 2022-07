La surrealista crítica de un cliente a un restaurante por no tener la vajilla y los uniformes de color azul

Las reseñas de los restaurantes que aparecen en Google o Tripadvisor pueden llegar a ser muy útiles para los usuarios a la hora de orientarse gracias a las opiniones de otros clientes. Sin embargo, no todas las críticas negativas que se pueden leer están debidamente justificadas y contribuyen a bajar la puntuación de estos establecimientos en estas plataformas tan consultadas.

Ese ha sido el caso de un restaurante, cuya reseña ha compartido ahora la cuenta de Twitter @Camareroleones y que se ha hecho viral en muy poco tiempo. "El cliente siempre tiene la razón", ironizaba el usuario al mostrar una captura de dicha reseña.

A continuación, el cliente ha comenzado a detallar qué fue lo que motivó su mala experiencia en dicho establecimiento. "Para empezar, cuando estábamos entrando, había un señor pidiendo limosna en la misma puerta, al cual le tuve que dar 3 euros, ya que me empezó a mirar de una forma extraña".

La situación no mejoró dentro del local. "Cuando nos sentamos les pedí por favor que me trajeran los platos y cubiertos de color azul, porque el azul me relaja", prosigue. Sin embargo, "me dijeron que no tenían y tuve que cubrir los tenedores de papel para no tocarlos con mis manos".

En lo que respecta a la comida, "estaba bastante bien", opina el cliente, que añade que "no me gustó nada que los camareros llevaran uniformes negros".

Finalmente, "tuve que salir del restaurante corriendo para evitar que el señor de la entrada me mirase", concluye el cliente, indignado.

"El cliente siempre tiene la razón"

El cliente: pic.twitter.com/RnHEwobs4l — Un Camarero Leonés (@Camareroleones) July 11, 2022

Muchos de los usuarios han reaccionado sorprendidos por la clase de clientes que se llegan a encontrar en muchos establecimientos, y otros incluso han bromeado sobre la identidad de la persona que puso la crítica: "¿El cliente era Jack Nicholson?", se preguntaba alguno.

Con este mensaje, el camarero que ha compartido la reseña ha querido recordar "que ahora que viene verano, los que trabajamos en hostelería tenemos mucho trabajo", de ahí que "simplemente con un 'gracias' y 'perdone' ya nos ayudáis. Paciencia, por favor, estamos trabajando", ha defendido.