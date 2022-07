Una 'tiktoker' descubre una habitación oculta en un armario de su casa y sospecha que alguien ha estado viviendo en ella

Lo más habitual es que cada persona conozca a la perfección la casa en la que vive, sobre todo si lleva varios años en ella. Sin embargo, una tiktoker se ha hecho viral porque, después de una década en el mismo apartamento, ha descubierto que uno de sus armarios esconde una gran habitación.

Sasha Jones, llamada Slimmothy en TikTok, respondió a una pregunta de otro usuario sobre si había alguna parte en su casa que nunca supieron que existió. La chica reveló que sí y que, además, creía que podía haber estado viviendo alguien.

Fue su madre quien descubrió la habitación. Al regresar de las vacaciones, le dijo a la joven que se iban a cambiar de casa y uno de los motivos es que había visto lo que se escondía tras el armario.

"Mi madre me sentó y me hizo saber: 'Oye, en realidad hay un ático en nuestro armario que no sabíamos que no estaba en el contrato de arrendamiento'", explicó Sasha, que afirma que no conocía que su vestidor tenía otra salida oculta.

La madre llevó el descubrimiento a otro nivel, puesto que dijo creer que allí había estado viviendo alguien en secreto, puesto que se puede acceder a él moviendo un pequeño cuadrado del techo y posiblemente sí lo habrían estado desplazando.

"Ella dijo 'es muy pesado, pero alguien lo estaba abriendo desde arriba y moviéndolo hacia un lado'. Es casi imposible abrirlo desde dentro, pero cuando envié a tu hermano allí, vio una cama, una cómoda y sábanas y un par de zapatos. Y ella dijo que todo estaba cubierto de polvo y que había un par de huellas en mi habitación y de regreso a la cama", cuenta Jones.

Además, la chica relacionó este descubrimiento con las parálisis del sueño, temblores nocturnos y sonambulismo que vivió cuando era niña. Estos vídeos, que ya han acumulado más de 3,5 millones de reproducciones, han causado sensación en las redes sociales.