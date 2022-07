A sus 27 años, David Blanco Blake acostumbra a utilizar sus redes sociales para hacer divulgación sobre su trabajo como sexólogo. Sin embargo, por muy experto que sea en este tipo de temas íntimos, también tuvo una truculenta historia de amor que le ha hecho viral.

En un vídeo que ya acumula más de 2,9 millones de visitas, el joven empezó a contar su vida sentimental con una novia que tuvo utilizando el challenge de puntuarla. Inicialmente lo hizo con un 10, y explicó que trabajaron por un futuro unidos y se fueron a vivir juntos.

"Ella un día te dice 'estoy embarazada'. Y tú dices 'no, se veía venir'. Resulta que no, que era un embarazo psicológico", explicó. Entonces, él le dijo que no quiere tener hijos y nunca se vio siendo padre.

"Te haces una vasectomía y nunca le dices que te la hiciste", contó. Entonces, muchos meses después de la operación, su novia le volvió a decir que estaba embarazada: "Tú dices 'seguramente otro embarazo psicológico'. Pero se hace la prueba y está embarazada".

"Ella no sabe que tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico que de quién es. No te lo dice, pero después te enteras de que era de tu mejor amigo por aquel entonces", reveló David Blanco Blake.

Tras esto, rompieron y él decidió poner tierra de por medio y mudarse desde la ciudad mexicana de Córdoba a Puebla. "Cada año te busca y te dice que, si tú quieres, sus dos hijos pueden ser tuyos, porque ahora son dos hijos", aseguró después.

"No vuelves a tener novias desde ese día, ya casi cumples 9 años soltero porque, casi cada vez que quieres salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo", añadió, antes de terminar valorándola con "un 0".