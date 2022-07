A Coruña cuenta con un monumento que no pasa desapercibido: la espectacular Torre de Hércules. Es el faro romano más antiguo del mundo y todavía se encuentra en funcionamiento. Un plan ideal tras recorrer las plazas y calles coruñesas.

Eso es lo que, seguramente, hizo Javuchu, un turista que, tras su experiencia en el monumento, quiso hablar de ella y plasmarla en las habituales reseñas de internet.

Un comentario al que, la mayoría, no da crédito. "Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en toda la ciudad, excepto en el faro donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. Una desilusión total no sé quién se encarga de eso, pero deberían solucionarlo de inmediato", se puede leer en la reseña, publicada hace 10 meses y que ha recuperado ahora la cuenta de Twitter Fodechinchos en Galiza, dedicada a publicar contenido relacionado con los turistas madrileños que visitan Galicia.

Además, el turista valoró el monumento gallego con una estrella, la nota más baja.

"Que se encarguen de inmediato de quitar la niebla de la Torre de Hércules (A Coruña)", ha escrito, en tono de humor, Fodechinchos en Galiza.

Que se encarguen de inmediato de quitar la niebla de la Torre de Hércules (A Coruña) pic.twitter.com/SMCvfnIX6x — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) July 11, 2022

El tuit se ha hecho viral y en cuestión de horas tiene más de 12 mil 'me gusta' y otras tantas interacciones en forma de comentarios.

A ver...eso tiene que ser se coña, no puede haber gente que ponga eso en serio...o si? — Eva Mª González Fer (@EvaMGonzalezFer) July 11, 2022