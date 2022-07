Una pareja va a la boda de unos amigos y, tras comerse todos los aperitivos, se dan cuenta de que no conocían a los novios

La boda de un familiar o un amigo siempre es un gran momento para disfrutar, pues no hay nada como estar de fiesta con tus allegados y celebrar este enlace. Sin embargo, parece que también es igual de disfrutable hacerlo con desconocidos.

Así lo ha demostrado Naty, una tiktoker que mostró lo que le pasó a su marido y a ella cuando iban a la boda de unos amigos. Tal y como se ve en su vídeo, que acumula más de 22 millones de visualizaciones, se equivocaron de lugar, pues no había ni rastro de personas conocidas.

"Estábamos degustando los aperitivos mientras esperábamos a que empezara", explicó la usuaria. "Nos volteábamos a todos lados y no había ningún conocido".

Pero, al llegar los novios, se dieron cuenta de que no eran sus amigos. "No podíamos creer lo que nos estaba pasando. No sabíamos qué hacer. Estábamos en las últimas mesas y no podíamos salir, nos quedaba muy lejos la salida", dijo Naty.

En la segunda parte de su anécdota, la tiktoker contó que empezó a emocionarse al ver a los novios, aunque no los conociera: "Llorar por desconocidos es mi pasión".

"De pronto sirvieron la cena y dijimos: 'Bueno, cenamos y nos vamos'", añadió. Pero eso no pasó y terminó contándole a la chica que tenía al lado lo que les había pasado. "Nos hicimos amigas y nos dijo que nos quedáramos", aseguró.

Así que se sumaron a la cena, la fiesta, los bailes y hasta el lanzamiento de ramo. Afortunadamente, la boda a la que debían haber asistido duraba dos días, por lo que al día siguiente ella fue, ya que su marido trabajaba y no podía.

Sus vídeos se llenaron de comentarios de usuarios que se reían de la historia, pero también hubo otros que dijeron que no se creían la anécdota, pues les parecía extraño que nadie se diera cuenta. Aun así, fuera cierto o no, ellos lo disfrutaron enormemente.