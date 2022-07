Multan a una mujer embarazada por conducir sola por un carril bus VAO y ella alega que su feto es su acompañante

Al igual que en España con los carriles bus VAO, que sirven para vehículos compartidos, entre otros, los carriles HOV de Estados Unidos solo permiten la circulación de coches en los que viaja más de una persona. Sin embargo, una mujer, que conducía sola, intentó librarse de una multa con una excusa que no convenció a los agentes.

A finales de junio, Brandy Bottone, de Dallas (Texas), fue parada en la carretera en un puesto de control del sheriff debido a que iba sola al volante a pesar de ir por un carril HOV.

Cuando le preguntaron si iba alguien más en el coche, ella respondió que sí y se señaló la tripa. "Mi niña está aquí. Es una persona", respondió ella, tal y como declaró a The Dallas Morning News.

Según contó, los policías le dijeron que debía estar fuera de su vientre para poder contar para la circulación, pero ella alegó que el Código Penal de Texas define a un "individuo" como un "ser humano que está vivo, incluido un niño no nacido en cualquier etapa de la gestación", pero la ley de tráfico no reconoce este supuesto.

"Un agente se desentendió de mí cuando mencioné que se trataba de una niña viva", aseguró ella. Finalmente, le impusieron una sanción por ir por el carril HOV sola, pero le dijeron que quizá se la retirasen si apelaba en los tribunales, donde comparecerá el próximo 20 de julio.

"Aun así, me pusieron una multa. ¿Así que mi multa de 215 dólares se puso para molestarme?", preguntó. "Me hierve la sangre. ¿Cómo puede ser esto justo? Según la nueva ley, esto es una vida. Sé que esto puede caer en oídos sordos, pero como mujer, esto fue impactante".

"No hay ningún estatuto de Texas que diga qué hacer en esta situación. El Código de Transporte de Texas no ha sido modificado recientemente para abordar esta situación particular", declaró Chad Ruback, abogado de apelaciones de Dallas, a KXAS-TV.

Sin embargo, Amy O'Donnell, portavoz del grupo antiabortista Texas Alliance for Life, opinó que esto no debería valer para el carril HOV: "Un niño que reside en el vientre de una madre no está ocupando un asiento extra".