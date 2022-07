El llanto viral de una chica tras ver lo que le ha costado la gasolina para irse de vacaciones: "Son mis ahorros"

La subida del precio de los carburantes ha causado más de un susto a aquellos que han querido repostar para irse de viaje. Coincidiendo con la primera operación salida del verano, la gasolina y el gasóleo han registrado esta semana precios medios de 1,912 euros y 1,876 euros el litro, respectivamente, y eso tras aplicar el descuento de 20 céntimos del Gobierno. Los precios siguen elevados, lo que provoca indignación entre muchos usuarios. Ese ha sido el caso de una joven, cuya reacción y llanto se ha hecho viral en TikTok.

Ha sido su novio, Juanito, quien ha publicado el vídeo en su perfil de la red social, donde acumula más de cuatro millones de reproducciones, más de 625.000 'me gusta' y ha sido compartido decenas de miles de veces por los usuarios de TikTok.

Según explica el chico, "es la primera vez que paga la gasolina en dos años para irnos de viaje". Sin embargo, eso no ha impedido que la joven llore desconsolada y exprese su opinión por lo que le ha costado llenar el depósito.

"¿Por qué lloras?", se escucha preguntarle a la chica. "Pues porque son mis ahorros y esto es más caro que su puta madre, por la mierda de gasolina, que no sirve para nada", se queja.

La reacción de la joven provoca las risas de su novio, que sigue tirando del hilo y hurgando en la herida. "Yo no me voy a sacar el carné en mi vida, ¿para qué quiero coche si es más caro que yo qué sé? Me sale más barato ir en tren o en bus. Si esto es lo barato… ¿Lo caro qué es? ¿200 euros llenarlo? ¡Ni siquiera está lleno!", ha exclamado la chica, visiblemente indignada.

Muchos usuarios han empatizado con la situación que ha vivido la joven: "Nuestra generación en un vídeo", "representando a España", han bromeado algunos usuarios, mientras que otros han apuntado a que no solo es la gasolina lo que se ha encarecido. "Pues espera que le toque pagar luz y agua...", sostiene otra persona en TikTok.