Explica la diapositiva con la que plantea ilustrar su TFG y arrasa: "¿Se lo tomarán mal?"

David García, un joven usuario de Twitter, está causando sensación en las redes sociales tras hacer pública una reflexión acerca de su Trabajo Fin de Grado (TFG). Más bien una propuesta para terminar la presentación de su trabajo, que, visto lo visto, ha gustado mucho entre el resto de internautas.

"Pregunta totalmente seria, ¿si pongo esta diapositiva en el Power Point del TFG se lo tomarán mal? Es que me apetece padrear", ha escrito David en Twitter.

En la imagen se comprueba la idea que tiene el joven: cerrar su presentación con el turno de preguntas para resolver dudas. Y, para ello, no se le ha ocurrido mejor idea que tirar de uno de los temas más comentados, Fernando Alonso y la F1, y sobreimpresionada la palabra '¿Preguntas?' sobre una imagen del piloto asturiano sentado en su box durante una carrera.

No se sabe si finalmente David cerrará o no así su presentación, pero lo que está claro es que ya es un fenómeno viral en las redes, con 6 mil 'me gusta' hasta el momento.

Pregunta totalmente seria, si pongo esta diapositiva en el Power Point del TFG se lo tomarán mal? Es que me apetece padrear pic.twitter.com/ne83hKMb3B — David García (@David_El_Rubio_) July 5, 2022

"Sería totalmente histórico llegar el lunes a la presentación después de una nanovictoria en Austria y poner esa foto", señaló el joven a una respuesta de un seguidor que le animaba a hacer realidad su planteamiento.