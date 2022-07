Una mujer obliga al cuidador de su perro a firmar un contrato con 11 estrictas reglas que debe cumplir

Una mascota se convierte en un ser tan querido que elegir el cuidador adecuado puede resultar una tarea difícil de realizar. Para ello surgen peculiares ideas que llaman a las críticas, como la que se le ha ocurrido a una mujer, que quiere poner unas normas obligatorias.

La dueña de un perro, en su incesante búsqueda de cuidador, decidió publicar en las redes sociales sus 11 estrictas reglas que cumplir para mantener a Zero, su mascota.

En el anuncio puso: "Buscando una persona increíblemente confiable y amorosa para caminar y alimentar a Zero la próxima semana". En él no especificó el salario que le pagaría al cuidador contratado.

Lista de once reglas que cumplir para cuidar a su perro

La mujer manifestó que, quien cuide de su peludo, debe "amar a los perros, amar a Zero, poder pasearlo tres o cuatro veces al día, poder alimentarlo dos veces al día y estar aclimatados al animal".

Además, añade que tiene que "ser capaz de sostener a un perro de aproximadamente 60 kilogramos, tirando intensamente de una correa porque se emociona con otros perros y personas; debe ser capaz de proporcionar una comunicación abierta sobre cuándo llegas, caminas, le das de comer e irse, y debe enviar spam a su teléfono con fotos".

Y no solo debe cumplir todos esos requisitos. También tiene que firmar "un acuerdo por escrito" que le responsabiliza "de cualquier cosa que le suceda a Zero" o a su casa. Esto ha derivado en numerosas críticas de usuarios que no creen que sea adecuado.

"Están buscando legítimamente a alguien para estafar", dijo un usuario, que se vio apoyado por más internautas. Otro aludió al hecho de que no explicase el dinero que se llevaría el encargado: "Tampoco veo mención de pago. ¿Están buscando un voluntario no remunerado?".