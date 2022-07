Críticas a un DJ por la inadecuada canción que puso en un baile de graduación: "Esto me perseguiría el resto de mi vida si yo fuera él" 

Los bailes de las graduaciones siempre están en el punto de mira de los asistentes. Esta vez, la razón ha sido por la canción que pinchó el DJ cuando los reyes de la fiesta salieron a bailar.

Celeste Orozco, una de las alumnas que acudió a la fiesta, grabó un vídeo del comienzo del baile, en el que se escucha: "Cuando tus piernas ya no funcionan como antes", frase de la canción Thinking Out Loud de Ed Sheeran.

Sin contexto, sería una frase cualquiera. Pero el problema viene debido a que la reina del baile es una chica que va en silla de ruedas. "Esto me perseguiría el resto de mi vida si yo fuera el DJ", escribió la joven en la parte inferior del vídeo, que tiene más de 2,8 millones de 'me gusta' y más de 44.900 comentarios.

"El DJ sabía exactamente lo que estaba haciendo", "La chica que quedó en segundo lugar le dio 20 dólares para que tocara eso", "No podemos saber todas las letras de todas las canciones, pero un poco de respeto", son varios de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

"Me habría dado mucha vergüenza, habría llorado y me habría ido. Espero que esto no le haya arruinado la noche", se solidarizó otro usuario, pero, por suerte, no fue así.

La protagonista del vídeo, Sarah Mendenhall, dio con el vídeo y comentó: "Hola a todos, esta soy yo. Me pareció muy divertido e irónico. No supe lo que estaba sonando hasta mucho después porque estaba intentando bailar".

A lo que la autora del vídeo aclaró también que todo se quedó en una anécdota con su mejor amiga y que, por favor, dejen el odio aparte.