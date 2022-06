Críticas a un 'tiktoker' que fingió lesionarse para saltarse la cola en el aeropuerto de Ibiza

Después de una semana de estancia en Ibiza en un hotel con todo incluido, un tiktoker con el nombre de WolfJenko se ha hecho viral por saltarse todas las colas del aeropuerto fingiendo que se había lesionado.

En un vídeo que ya tiene más de un millón de reproducciones, se le puede ver cómo planea la lesión para que le den una silla de ruedas y le lleven por los espacios reservados para minusválidos del aeropuerto.

No solo pasó más rápido por el control de seguridad, sino que también fue llevado por un azafato hasta dentro del avión y consiguió una fila de asientos solo para él. Incluso continuó con la farsa al llegar al otro aeropuerto, donde también fue llevado hasta la puerta en silla de ruedas.

Una actitud que no ha gustado a muchos internautas, especialmente a aquellos que no pueden fingir y sí deben usar los espacios para sillas de ruedas siempre.

Después de explicar que no tiene gracia usar espacios que no le corresponden, muchos le han recordado la posibilidad de que el karma le devuelva la mala acción. "Tened cuidado porque lo que va, vuelve. Te lo dice una usuaria de silla de ruedas", ha comentado una joven.

No obstante, el creador no se ha mostrado arrepentido y solo ha respondido a aquellos mensajes que le aplaudían "por trabajar más astutamente, no más duramente".