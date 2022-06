Épico y totalmente ovacionado: así ha sido el rescate acuático protagonizado por un perro

Cualquier cosa que haga una mascota resulta gracioso y admirado por gran parte de la sociedad. Prueba de ello es el épico y ovacionado rescate de un juguete flotante protagonizado por una perra, mientras el agua intentaba por todos los medios hacerse con él.

La perra, llamada Stella, se encontraba con su dueña en la orilla cuando su juguete flotante se desplazó hacia adentro movido por la marea. En los escalones que llevaban al interior, el animal intentó alcanzar su objeto incesantemente.

Mientras llevaba a cabo su labor como rescatadora, Stella tenía alrededor una gran audiencia que se congregó en el paseo marítimo de Halifax (Canadá), donde tuvo lugar el suceso. La gente no podía parar de emocionarse con el momento. "Ooh", solían decir continuamente.

Con las constantes ocasiones, parecía que Stella no iba a poder alcanzar su objetivo, pero no dejó de intentarlo. Para ella, rendirse no era una opción. Eso, unido a la motivación de quienes estaban allí, permitió que finalmente pudiese morder el juguete. Como recompensa, se llevó un merecido aplauso y un regalo por parte de su dueña, Trish.

El vídeo, que fue compartido en TikTok, ya acumula siete millones y medio de reproducciones y más de un millón de likes. El espectador que grabó añadió: "Fue hermoso. Especialmente después de los últimos años, fue agradable ver a todos unirse para animar al perrito. Me conmovió el corazón. Pensé que también conseguiría otros."