Polémica por un vídeo en el que una mujer se pinta las uñas en un vuelo entre Madrid y Barcelona

Una joven llamada Sara ha recibido un aluvión de comentarios por un vídeo subido a su cuenta de TikTok en el que muestra cómo se pinta las uñas a bordo de un avión.

Los hechos sucedieron en un vuelo de Iberia entre Madrid y Barcelona, de 1,20 horas de duración, un tiempo que la joven describió como "mucho tiempo para matar".

En el vídeo, que tiene cerca de 4 millones de visualizaciones, puede verse cómo sobre la bandeja del asiento la joven despliega sus enseres de manicura, pintauñas, pinceles e incluso una pequeña lámpara LED de las usadas para secar los esmaltes.

Inmediatamente muchos usuarios comentaron que eso estaba mal, que no deberían haberle permitido subir con esos objetos a la cabina y se quejaron de los supuestos olores y gases que podrían desprender las pinturas.

Sin embargo Sara, que es imagen de una marca de productos para las uñas, aclaró que el control de seguridad le dejó pasar con todos sus utensilios y botecitos de pintura.

"Los esmaltes de gel que se fabrican ahora no son inflamables y no tienen olor ni vapores, como los esmaltes normales", aclaraba sobre los productos que usó. "El esmalte normal NO debería usarse en los aviones, pero el gel sí", insistía.

"Ni un solo tripulante de cabina que pasara por delante de mí comentó nada", añadía la joven defendiendo su modo de aprovechar el tiempo en el avión.